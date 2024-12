[실전 재테크]혼란한 국장 피해 美 증시로…개인들, 관련 ETF 순매수 늘어

순매수 상위 20개 중 13개

TIGER 미국S&P500 매수 1위

美 배당 관련 ETF도 관심 커져

대내외 이슈로 국내 증시의 부진이 깊어지면서 미국 증시에 대한 투자자들의 관심이 커지고 있다. 올해 부진을 거듭하고 있는 국내 증시와 달리 미국 증시는 사상 최고치를 갈아치우며 강세를 보이고 있기 때문이다. 올들어 개인 순매수 상위 상장지수펀드(ETF)에는 미국 관련 ETF가 다수를 차지, 국내 투자자들의 미국 투자에 대한 높은 관심을 보여줬다.

11일 한국거래소에 따르면 올들어 지난 8일까지 개인투자자들의 ETF 순매수 상위 20개 종목에는 미국에 투자하는 ETF가 13개로 다수를 차지했다. 가장 많이 순매수한 종목은 TIGER 미국S&P500이었다. 개인은 올들어 TIGER 미국S&P500을 1조6400억원 어치 순매수했다. TIGER 미국S&P500의 순자산은 지난달 5조원을 돌파했다. 국내 상장된 해외 주식형 ETF가 순자산 5조원을 넘어선 것은 TIGER 미국S&P500이 처음이다. TIGER 미국S&P500 ETF는 나스닥100, 다우존스30과 함께 미국 3대 대표지수 중 하나인 S&P500 지수를 추종한다. S&P500 지수는 미국 전체 시가총액 약 80%에 해당하는 대형주들을 포함하고 있어 미국 경제 전반적인 상황을 반영한다. TIGER 미국S&P500의 연초 이후 수익률은 40%를 넘었다.

미국 배당 관련 ETF에 대한 관심도 커지고 있다. 개인은 올들어 TIGER 미국배당다우존스를 1조135억원 순매수해 전체 ETF 중 네 번째로 많이 사들였다. 미국 관련 ETF로는 TIGER 미국S&P500에 이어 두 번째로 많이 순매수했다. 해당 ETF는 개인 순매수세에 힘입어 지난해 6월 20일 상장 이후 1년 만에 순자산 1조원을 돌파했다. 이달 6일 기준 순자산은 1조8075억원으로 동종 상품 5종 중 가장 많다. TIGER 미국배당다우존스는 10년 이상 꾸준히 배당금을 지급해 왔으며 배당성장률이 우수한 우량 고배당 기업에 투자하는 월분배 ETF다. 11월 말 지급기준일 포함해서 평균 35.7원 분배금, 연 분배율 3.74%를 기록 중이다. 이 ETF의 기초 지수는 '다우존스 US 배당 100'(Dow Jones US Dividend 100 Index)으로, 미국의 대표적인 배당 ETF인 '슈왑 US 배당 에쿼티 ETF'(Schwab US Dividend Equity ETF)와 같은 지수를 추종한다. 미국 SCHD ETF가 지급하는 높은 배당수익을 월분배로 받을 수 있다는 점에서 개인 투자자들 사이에서 큰 관심을 받았다.

커버드콜 ETF에 대한 관심도 높은 것으로 나타났다. 개인은 미국 관련 커버드콜 ETF를 다양하게 순매수했다. TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)를 6731억원, TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 3841억원, TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 3293억원, KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 2643억원, TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 2146억원 각각 순매수했다. 커버드콜은 기초자산 매수와 동시에 해당 자산 콜옵션을 매도하는 전략을 뜻한다. 커버드콜 전략을 활용하면 주가 하락 시에는 옵션 매도 프리미엄만큼 손실이 완충되지만 상승 시에는 수익률이 일정 수준으로 제한된다는 단점이 있다.

TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) ETF는 미국 30년 국채에 투자하며 커버드콜 전략을 활용해 매월 1% 이상의 분배금을 추구한다. 지난 2월27일 상장 이후 10월말 기준 총 8회, 8.9% 배당을 지급했다. 이는 해당기간 국내 상장된 채권형 월배당 ETF 중 가장 높은 수준이다. TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)는 콜옵션 매도 비중을 최대 30%로 제한하고 나머지 70%는 금리 인하 시 채권 자본차익을 따라간다. 최근 금리 인하 시점에 대한 불확실성이 높아지는 가운데 미국 장기채 시장의 높은 변동성을 활용해 꾸준한 월배당을 받으며 금리 인하를 기다릴 수 있다.

TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 지난 6월 상장 이후 약 4개월만에 순자산 5000억원을 돌파했다. TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 미국 대표 지수인 나스닥100 지수에 투자하며 연 15%의 배당수익률을 목표로 하는 월배당 커버드콜 ETF다. 옵션 매도 비중을 10% 이하로 줄이고 나머지 90% 내외는 나스닥 100지수 상승에 참여한다. 옵션 매도 비중을 줄이고 지수 상승에 최대한 참여하는 구조로, 주가가 상승할 때 오르지 못하고 하락할 때는 함께 내리는 기존 커버드콜 ETF의 특징을 보완한 것이 특징이다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>