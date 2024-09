피코, 19일 네이버 쇼핑 라이브에서 ‘피코 4 울트라’ 선보여

글로벌 XR 선도 기업 PICO가 오는 9월 19일 오후 8시, 네이버 쇼핑 라이브를 통해 최신 Mixed Reality(MR) 헤드셋인 ‘PICO 4 Ultra 및 PICO Motion Tracker’를 선보인다고 밝혔다. 이번 라이브 방송은 PICO 4 Ultra의 주요 기능과 성능을 소개하며, 실시간으로 시청자와 소통할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.

먼저 PICO 4 Ultra는 완전히 새로운 Mixed Reality를 적용해 멀티태스킹을 지원하는 파노라마 작업 공간 기능을 제공한다. 사용자가 파노라마형 360° 공간에서 가상 윈도우의 수량, 크기와 위치를 자유롭게 조정할 수 있으며, 시스템 내비게이션 바에 있는 버튼을 이용해 몰입 모드와 투시 모드간 전환을 손쉽게 할 수 있다.

PICO 4 Ultra는 최신 Qualcomm Snapdragon® XR2 Gen 2 플랫폼과 12GB의 대용량 메모리로 강력한 성능을 자랑한다. 또한, 7개의 비전 센서 탑재되어 있다. 4개의 환경 추적 카메라, 2개의 컬러 패스 투시 카메라와 1개의 iToF 심도 감지 카메라로 고화질, 저왜곡의 컬러 시스루와 강력한 Mixed Reality 경험을 제공한다. 그중 PICO 4 Ultra에 탑재된 듀얼 3200만 화소 컬러 시스루 카메라는 고해상도의 원본 영상을 촬영하며, 처리 과정을 거쳐 800만 화소/20.6 PPD의 컬러 시스루 영상으로 출력 되어 화면에 표시된다.

PICO 4 Ultra는 기존 제품과 동일하게 인체 공학적으로 설계된 균형잡힌 디자인으로 편안한 착용감을 자랑한다. 전면 본체 무게는 약 304g, 후면 전체 무게는 약 276g으로, 총 무게는 약 580g이다. 새로운 PICO 4 Ultra 컨트롤러는 링을 제거해 컴팩트한 디자인으로 재탄생했다. 컨트롤러의 무게와 높이가 줄어 그립감이 더욱 편안해지며, 광대역 선형 모터는 유지되어 사용자가 여전히 섬세한 진동 피드백을 즐길 수 있다.

PICO 4 Ultra의 가장 주목할 만한 기능 중 하나는 'PICO Motion Tracker'이다. 사용자는 PICO Motion Tracker를 발목에 착용하기만 하면 전신 동작 캡처가 가능하다. 기기 하나당 무게가 27g로 가볍고, 충전 후 최대 연속 사용 시간이 25시간으로 오래 즐길 수 있다. 다리와 접촉하는 부분에는 인체공학적 소프트 패드가 장착되어 있어, 운동이나 춤과 같은 고강도 활동에서도 편안한 착용감을 제공한다.

사용법이 간편한 것도 특징이다. PICO Motion Tracker는 ‘자동 페어링’이 가능해 한 번만 페어링 해두면 이후 사용 시에는 매번 자동으로 연결된다. 또한 ‘한눈에 보정’ 기능이 있어 사용자가 기기를 바라보는 것만으로 보정이 완료되어 기기를 설정하는 시간을 단축할 수 있다.

PICO Motion Tracker는 VRChat, Tempo Club 포함해 총 20개의 스탠드 얼론 콘텐츠들을 지원할 뿐만 아니라, PCVR을 통해 더욱 풍부한 SteamVR 게임 생태계에서도 활용할 수 있다. PICO Motion Tracker는 PICO 4 Ultra 및 PICO 4와도 호환이 가능해, 기존 사용자들도 새로운 풀바디 트래킹을 경험할 수 있다.

뿐만 아니라 PICO 4 Ultra는 공간 비디오의 촬영·재생까지 가능하다. 공간 비디오는 카메라를 통해서 녹화를 한후 VR을 통해서 3D기능으로 입체적으로 볼 수 있는 기능이다. iPhone 15Pro, iPhone 16 시리즈와 Apple Vision Pro 등 Apple 기기로 촬영한 공간 비디오 및 사진도 PICO 4 Ultra의 사진 앱에 전송하여 직접 감상할 수 있다. 앞으로 PICO 4 Ultra는 공간 비디오의 공간 오디오 녹음도 지원할 예정이며, 이를 통해 사용자는 생생한 순간들을 더욱 현실감 있게 재현할 수 있게 된다.

PICO 4 Ultra는 다양한 MR/VR 콘텐츠, 더욱 확장되고 개방되는 PICO 콘텐츠 생태계를 사용자에게 제공한다. 현재 PICO Store는 40개 이상의 MR 콘텐츠와 600개 이상의 VR 콘텐츠들을 보유하고 있으며, 그중 가장 비중이 큰 480여개의 게임 콘텐츠 외에도 영상 엔터테인먼트, 생산성 등 다양한 장르인 콘텐츠를 보유하고 있다.

PICO 4 Ultra는 PICO Store 자체 게임 콘텐츠뿐만 아니라, PCVR을 통해 SteamVR의 게임 콘텐츠도 즐길 수 있다. PICO Store의 자체 게임 콘텐츠는 퍼즐 게임부터 SLG 전략 게임까지 다양한 장르를 제공한다. 또한, PCVR을 통해 사용자는 PC에서 SteamVR 게임 콘텐츠를 PICO 4 Ultra로 플레이할 수 있으며, AV1 인코딩 지원으로 3K 해상도의 초고화질 게임 디스플레이를 즐길 수까지 있다.

PICO 4 Ultra는 9월 9일 오후 2시부터 한국에서 799,000원으로, PICO Motion Tracker는 119,000원으로 사전 예약이 시작하고 있으며, 9월 19일 오후 8시 네이버 라이브에서만 약 22만원 상당의 PICO Motion Tracker 한 세트와 게임 3종(All in one Sports VR, After The fall, Demeo)을 받을 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



