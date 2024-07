BAT, 글로 하이퍼 에어 '9900원' 구매 프로모션

28일까지 'SUMMER ON THE GO'

전국 편의점서 재고 소진 시까지 진행

BAT는 궐련형 전자담배 기기 글로 하이퍼 에어를 9900원에 살 수 있는 '서머 온 더 고(SUMMER ON THE GO)' 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 프로모션은 본격적인 무더위가 시작되는 7월을 맞아, 가벼운 무게로 휴대하기 편리한 제품을 선호하는 흡연자들을 위해 마련됐다. 오는 28일까지 CU, GS25 등 전국 편의점에서 정상가보다 50% 할인된 가격에 제품을 구매할 수 있다. 재고 소진 시 프로모션이 조기 종료될 수 있다.

글로 하이퍼 시리즈 중 가장 가벼운 기기로 꼽히는 하이퍼 에어는 75g의 초경량 무게와 12.5㎜의 초슬림 두께로 휴대성이 뛰어나다. 또 알루미늄 소재를 적용해 시원한 촉감을 극대화했고 비비드하고 개성 있는 5가지 컬러로 무더위에도 상쾌한 경험을 제공한다.

한 번 충전으로 온종일 사용할 수 있는 배터리 용량을 갖추고 있으며 완충 시 최대 20번까지 사용이 가능하다. 이 밖에도 충전과 가열 상태 등을 한눈에 확인할 수 있는 LED 표시등, '부스트 모드'와 '스탠다드 모드' 버튼을 분리해 사용자가 원하는 모드를 직관적으로 선택할 수 있는 점도 특징이다.

BAT로스만스 관계자는 "여름 시즌 가벼워지는 패션 경향과 소비자 니즈를 반영해 휴대와 사용이 간편한 제품을 특별한 가격으로 만날 수 있도록 시원한 할인 혜택을 준비했다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



