BTS 맏형 진, 12일 전역…오세훈 "'다이너마이트' 듣겠다"

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 진(본명 김석진)이 오는 12일 군 복무를 마치고 제대하는 가운데 오세훈 서울시장이 축하 인사를 건넸다.

오 시장은 11일 자신의 페이스북을 통해 'Good News'라는 제목의 글을 올렸다. 오 시장은 "BTS 맏형 진이 돌아온다는 소식을 들으니 무척 반가운 마음"이라며 "BTS는 서울시 명예 관광 홍보대사이기도 했다"고 말했다.

이어 "대한민국의 건강한 남성이라면 누구라도 거쳐야 할 병역의 의무이지만 전 세계인들에게 영감을 주는 7명의 아티스트에게 공백기가 생긴다는 점에서 많은 분들이 아쉬움을 표했던 것도 사실"이라며 "멤버 7명 누구도 반칙과 특권 없이 현역 입대해 모범이 되고 있다는 점에서 저를 포함한 많은 분들이 박수를 보낼 것"이라고 했다.

오 시장은 BTS를 향해 "배드 뉴스(Bad News)가 넘치는 요즘 여러분들 자체가 굿 뉴스(Good News)"라며 "음악가를 넘어 예술가로서 작은 것들을 위한 시, Love Yourself, Life Goes On 같은 의미 있는 메시지를 다시 전파할 여러분들의 모습이 기다려진다"고 전했다. '작은 것들을 위한 시', 'Life Goes On'은 BTS의 대표곡이다. 끝으로 그는 "오늘은 기쁜 날이니 언제 들어도 신나는 BTS의 Dynamite를 다시 들어봐야겠다"고 덧붙였다.

이날 소속사 빅히트 뮤직은 공식 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 "전역일은 다수의 장병이 함께하는 날"이라며 "전역 당일 별도의 행사는 없으며, 혼잡에 따른 안전사고 예방을 위해 팬 여러분께서는 현장 방문을 삼가 주시기를 간곡히 당부드린다"라고 공지했다.

그룹 방탄소년단(BTS) 진의 전역을 앞둔 11일 경기도 연천군 육군 5사단 신병교육대대 앞에 진의 전역을 축하하는 플래카드가 걸려 있다.

진은 2022년 12월 멤버 중 가장 먼저 육군 현역으로 입대해 신병교육대에서 18개월 동안 조교로 복무했다. 그는 제대 후 첫 일정으로 오는 13일 서울 잠실 실내체육관에서 열리는 '2024 페스타'(2024 FESTA)에 참석할 예정이다.

한편 방탄소년단은 현재 7인 멤버 전원이 병역 의무를 이행 중이다. 진, 제이홉, RM, 지민, 뷔, 정국 등은 현역 복무 중이다. 슈가는 사회복무요원으로 근무 중이다.





