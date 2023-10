동의대 정경태 교수, 한국생명과학회 학술대상 수상

동의대학교 정경태 교수가 지난 6일 경남 산청군에서 개최된 2023 산청세계전통의약항노화엑스포의 학술행사에서 학술 대상을 받았다.

정경태 교수는 그동안 생명과학 분야에서 다수의 우수한 논문 발표와 학회의 학술발전에 기여한 공로로 ‘2023년 한국생명과학회 정기총회·국제학술대회’에서 학술 대상 수상자로 선정됐다.

정 교수는 이날 ‘분자 샤페론과 그 친구들에 의한 단백질 질서 유지(Molecular Chaperones and their friends make protein world go on)’라는 제목으로 학술 대상 특강을 펼쳤다.

정경태 교수는 “학회에서 수여하는 최고의 학술상을 받아 무척 영광이며 수상의 의미는 지속해서 연구를 계속하라는 것으로 생각한다”며 “앞으로도 최선을 다해 연구에 매진하며 학회에 보답하고 후학 양성에도 노력을 다하겠다”고 말했다.

1991년 창립된 한국생명과학회는 식품과학을 포함한 생명과학 분야 대표적인 학회로 3000명 이상이 회원이 가입돼 있다.





