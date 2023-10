'국제 OTT 페스티벌' 개최…더글로리·무빙 올해의 콘텐츠는

과학기술정보통신부는 '국제 OTT 페스티벌 (International OTT Festival)'을 오는 7일부터 8일까지 부산에서 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 한국의 우수한 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼과 콘텐츠를 전 세계에 널리 알리면서 투자를 유치할 기회를 제공하기 위해 열린다. 티빙, 웨이브, 쿠팡플레이 등 국내 OTT뿐 아니라 미국의 넷플릭스, 디즈니+, 파라마운트+, 일본의 유넥스트, 중국의 아이치이, 홍콩의 뷰, 아랍에미리트 1001tv 등 해외 OTT 기업도 참가한다.

과기정통부와 부산시가 공동 주최하며, 부산국제영화제, 한국전파진흥협회가 주관한다. 글로벌 미디어 시장의 중심으로 성장하고 전 세계로 뻗어나가는 OTT를 상징하는 '오버 더 톱, 오버 더 월드(Over The Top, Over The World)'를 주제로 부산국제영화제 기간의 첫 주말에 열린다.

이번 행사는 ▲전 세계 우수 OTT·콘텐츠를 선정해 시상하는 ‘국제 OTT 시상식’, ▲국내·외 OTT 플랫폼-투자사-파트너사 간 비즈니스를 매칭하고 국내 우수 IP를 발굴하는 ‘투자유치 쇼케이스’, ▲ 국내·외 OTT 관계자 간 만나는 ‘K-OTT의 밤’, ▲주요 OTT의 미개봉 신작을 선보이는 ‘OTT 시사회(부산국제영화제 주관 ‘온스크린’)’ 등이 운영된다.

국제 OTT 시상식에는 경쟁 10개 부문, 초청 7개 부문 등 총 17개 부문 20여점을 시상한다. 베스트 디지털 VFX(Visual Effects, 특수영상) 작품, 베스트 OTT 오리지널, 베스트 크리에이티브, 배우상 등 10개 경쟁 부문에 18개국에서 215편이 접수됐다. 넷플릭스의 ‘더글로리’, ‘피지컬100’, ‘D.P.2’, 디즈니+의 ‘무빙’, ‘카지노’, 웨이브의 ‘약한영웅1’, ‘피의게임2’, 티빙의 ‘푸드 크로니클’, ‘아워게임 : LG트윈스’, 쿠팡플레이의 ‘SNL 코리아 시즌 3&4’ 등 K콘텐츠가 이름을 올렸다.

시상식은 부산국제영화제 유튜브 채널에서 생중계된다. LG전자 스마트TV에 탑재된 'LG채널'을 통해서도 실시간으로 만나볼 수 있다.

투자유치 쇼케이스 첫날에는 티빙, 웨이브, 파라마운트+, 아이치이(iQiYI), 뷰(Viu), 유넥스트(U- NEXT), 1001tv 등 국내·외 주요 OTT 7개사가 전략, 주요 콘텐츠, 고객서비스 등 사업 동향을 공유한다. 둘째 날에는 국내 제작사, 창작자의 시나리오 및 기획안 피칭(설명)이 이뤄진다. 주요 OTT·투자사와의 공동 제작, 투자 유치, 선판매 등의 기회를 제공한다.

K-OTT의 밤은 티빙, 웨이브, 왓차, 쿠팡플레이 등 국내 OTT 홍보존을 구성하고 각 사의 신규 콘텐츠 등을 홍보한다. 국내뿐 아니라 해외 OTT, 바이어 등과도 자유로운 교류 기회를 제공한다. 부산국제영화제에서 진행하는 '온스크린' OTT 시사회에서는 국내·외 OTT 상영 예정 신작 6개 시사회가 운영된다.

과기정통부는 "최초로 선보이는 국제 OTT 페스티벌이 OTT를 대표하는 세계적인 행사로 도약하기를 기대한다"며 "이번 행사를 계기로 우리나라의 OTT와 콘텐츠가 세계로 뻗어나가고 해외 각국과 장벽 없이 교류하는 글로벌 미디어 강국으로 발전할 수 있도록, 법 제도를 혁신하고 체계적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





