디스플레이협회, '디스플레이 비즈니스포럼 2023' 개최

8월 17~18일 코엑스서 개최

마이크로 LED 분야 글로벌 논의의 장

한국디스플레이산업협회는 오는 17∼18일 강남 코엑스에서 디스플레이 산업 기술 트렌드와 비즈니스 전략을 논의하는 '디스플레이 비즈니스포럼 2023'을 연다고 1일 밝혔다.

올해 14회째를 맞이한 비즈니스포럼은 지난해부터 연구 및 기술개발 중심의 'IMID 비즈니스포럼'에서 기업의 사업방향과 비즈니스 전략을 발표하는 '디스플레이 비즈니스포럼'으로 명칭을 변경했다.

올해 행사에서는 마이크로 발광다이오드(LED) 등 무기발광 디스플레이 기술 현황과 이를 기반으로 한 확장현실(XR), 모빌리티 등 차세대 기기 전망에 대해 다룰 예정이다.

디스플레이 비즈니스포럼 2023 포스터. [제공=한국디스플레이산업협회] AD 원본보기 아이콘

포럼 첫날에는 '마이크로 LED 디스플레이의 미래'를 주제로 전문가 10인 패널이 참여하는 좌담회가 열린다. 마이크로 LED 디스플레이의 기술개발 현황, 상용화를 위한 기술난제 해결방안, 업계가 나아가야 할 방향에 대해 토론이 진행될 전망이다.

또 국내 대표 디스플레이 기업인 LG디스플레이와 삼성디스플레이는 OLED(유기발광다이오스) 트렌드와 자사 주요 기술에 대한 로드맵을 발표한다. LG디스플레이는 'The Evolution of OLED'를 주제로 대형 OLED의 발전 및 어플리케이션의 변화와 함께, 제품으로의 적용 관점에서 자사의 OLED 비전을 제시한다. 삼성디스플레이는 'Beyond the Horizon of Design'을 주제로 시장과 환경 변화에 따른 디스플레이 트렌드 등을 소개한다.

둘째 날에는 영국 옴디아, 중국 시그마인텔 등이 글로벌 디스플레이 시장 현황과 전망, 기술 트렌드 등을 설명한다. 이후 세션에서는 삼성전자와 AUO가 각각 모바일과 모빌리티용 디스플레이의 기술 방향을 발표하고, 융복합 기술 트렌드 세션에서는 META, Leia 등이 AR·VR 기술 트렌드와 이를 적용한 자사 비즈니스 전략에 대해 발표한다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>