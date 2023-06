제33회 거창국제연극제 7월 28일 개막

국내외 10개국 총 54개 단체 공식 참가



공연과 프린지 공연 총 82회 진행 예정



경남 거창문화재단은 오는 7월 28일부터 8월 11일까지 15일간 ‘제33회 거창국제연극제’를 개최한다.

메인 포스터에는 거창국제연극제의 슬로건 ‘IMAGINATION IS MORE FUN IF YOU KNOW 알고 보면, 더 재밌는 상상’과 어울리는 올해 연극제에 참가하는 독일 마임 팀의 유쾌한 사진을 함께 디자인했다.

최종 확정된 공연 참가단체는 국내외 10개국 총 54개 단체로 공식 참가 공연과 프린지 공연이 총 82회로 진행될 예정이다.

올해는 해외에서 독일의 전통 마임 아티스트, 벨기에의 전통 왕립인형극단 외에도 프랑스, 이탈리아, 카자흐스탄, 베트남, 몽골 등 총 9개국 10개 단체가 참가해 국내 참가단체들과 함께 어느 해보다 내실 있는 작품들로 연극제를 풍성하게 구성할 예정이다.

거창국제연극제의 화려한 시작과 끝을 알릴 개막공연과 폐막공연은 수승대에 수변 특설무대를 제작해 진행될 예정이다.

개막공연은 전 세계적으로 사랑받고 있는 주세페 베르디의 ‘춘희’로 작품 속 애절한 사랑 이야기를 50인조 오케스트라의 웅장하고 아름다운 선율과 연극을 접목해 100여명이 펼치는 거창 한여름 밤의 꿈을 꾸는 듯한 공연을 선보일 예정이다.

또한 폐막공연은 뮤지컬 배우 이지훈, 소냐, 김소현 등 인기 배우들이 유명 뮤지컬과 영화 속 장면들을 재조명하며 화려한 볼거리를 제공할 예정이다.

한편 개막공연의 무대인 수변 특설무대는 개막공연 이후에도 연극제 기간 내 프린지 무대로 활용해 공연자가 관객에게 좀 더 가깝게 다가가 소통할 수 있도록 하고, 현재 주차장으로 사용하고 있는 대나무숲 앞 공터에는 지붕이 있는 가설무대를 설치해 낮과 밤 프린지 무대로 활용해 다양한 공연을 편리하게 관람할 수 있도록 할 예정이다.

이번 연극제에서 주목할 작품은 거창문화재단, 함양군, 계룡시, 화성시와 리히더스가 함께 공동 제작한 주크박스 트로트 뮤지컬 ‘트리 아웃’으로 거창군에서 처음으로 공연을 선보인다.

‘트리 아웃’은 청춘들의 꿈을 향한 도전을 주제로 청년들에게 용기와 희망, 격려의 메시지를 전해주는 뮤지컬로 가수 요요미, 별사랑, 개그맨 안상태, 안일권 등이 참여해 관객에게 재미와 감동을 선사할 예정이다.

거창국제연극제만의 국내 유일 야외종합공연예술축제로 이뤄지며 올해 참가하는 해외 공연팀 중 전설적인 판토마임 아티스트인 마르셀 마르소의 제자이자 마르소의 전통을 이어가고 있는 전 세계의 몇 안 되는 뛰어난 마임 아티스트인 독일 보덱커&네안더의 ‘데자뷔’와 300년 전통의 벨기에 왕립 인형극단 토네의 ‘삼총사’ 등 수준 높은 국내에서의 초연 공연을 만날 수 있다.

거창국제연극제 관계자는 최고 수준의 전통 깊은 공연들로 관객을 맞이할 준비를 하고 있다고 전했다.

특히 올해는 오는 5일부터 23일까지 거창국제연극제 사전예매 교환 티켓 예매가 진행돼 50% 할인된 가격인 5000원으로 총 1050매 선착순 구매가 가능하며, 사전예매 교환 티켓은 연극제 기간 중 21개의 유료공연 중 한 공연을 선택해 입장권으로 교환할 수 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>