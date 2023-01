지갑 여는 '찐팬'이 K엔터기업의 진짜 경쟁력이다

K팝 지속가능성 핵심지표 '코어 팬덤'

4대 기획사 하이브-SM-JYP-YG 순

국내 4대 연예기획사 중 '코어 팬덤(충성도가 높은 팬층)'을 가장 많이 확보한 기업은 어디일까. BTS로 글로벌 누리꾼을 홀린 하이브가 최다 코어 팬덤을 보유한 기획사라는 분석 결과가 나왔다.

IBK 투자증권은 5일 K팝 확산의 지속가능성을 가늠할 지표로 '코어 팬덤'을 제안했다. 코어 팬덤은 지속해서 앨범을 사거나 공연을 보러 가는 등 충성도 높은 팬층을 뜻하는 용어로, 기획사가 안정적인 수익원을 확보함으로써 산업 성장의 밑거름이 될 수 있다.

'아미의 힘'…하이브, 코어 팬덤 엔터 BIG4 중 1위

2022년 10월 15일 오후 부산아시아드주경기장에서 열린 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 '옛 투 컴 인 부산'(Yet To Come in BUSAN)에서 BTS가 공연을 하고 있다. <사진제공=빅히트뮤직>

