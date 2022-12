이영균 분당서울대병원 교수, 대한고관절학회 '최우수 국제학술상' 수상

이영균 분당서울대병원 정형외과 교수. AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 이관주 기자] 분당서울대병원은 이영균 정형외과 교수가 대한고관절학회 정기총회에서 '최우수 국제학술상'을 수상했다고 19일 밝혔다. 최우수 국제학술상은 지난 1년간 발표된 정형외과 고관절 분야 연구 논문 중 학술적 기여가 가장 높은 논문에 수여하는 상이다.

이 교수는 지난 4월 '골 관절 수술 저널(Journal of Bone and Joint Surgery)'에 '대퇴골두 무혈성 괴사 환자에서 3세대 세라믹 관절면의 임상 결과(Third-Generation Ceramic-on-Ceramic Total Hip Arthroplasty in Patients with Osteonecrosis of the Femoral Head)' 논문을 발표했다.

대퇴골두 무혈성 환자 231명을 대상으로 3세대 세라믹 관절면을 활용한 인공 고관절 치환술 시행하고, 16년간 추적 관찰한 연구 논문이다. 해당 수술법의 안정성을 밝혔다는 점에서 연구의 우수성을 인정받아 수상의 영예를 안았다.

이 교수는 "3세대 세라믹 관절면을 이용한 수술의 16년 생존율은 97.1%로 매우 안전한 수술법"이라며 "이에 만족하지 않고 더 나은 인공관절 수술의 결과를 얻기 위해 인공 고관절 수술 연구를 더욱 정진하겠다"고 말했다.

이 교수는 대퇴골두 무혈성 괴사 등 고관절 질환을 비롯해 인공 고관절 치환술, 고관절 골절 수술 등 폭넓은 관련 연구를 통해 국내외 학술지에 252편의 논문을 발표하고 관련 수술을 4700여건 집도했다. 지난해 9월부터는 국제 인공관절학술지인 'Journal of Arthroplasty'의 편집위원으로 위촉돼 활동하고 있다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr

