文대통령 "우크라 인도적 지원 신속 강구"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 28일 우크라이나에 대한 인도적 지원을 신속히 강구하라고 지시했다.

문 대통령은 이날 참모회의에서 "러시아에 대한 국제 제재에 동참하면서, 제재로 인해 발생할 수 있는 문제에 대한 대응 방안을 확실하게 마련해 달라"고 말했다. 이와 관련, 우리 정부는 내달 초 미국의 수출통제 참여와 관련한 세부사항 논의를 위해 대미 협의에 착수키로 한다고 밝힌 바 있다.

문 대통령은 "우크라이나에 대한 인도적 지원을 신속하게 강구하라"는 지시도 덧붙였다. 미국 국무부가 앞서 27일(현지시간) 5400만달러의 인도적 지원 방침을 밝히는 등 주요국들이 우크라이나에 대한 인도적 지원을 밝히는 상황에서 우리 역시 동참해야 할 필요성을 언급한 것으로 보인다.

한편 문 대통령은 에너지와 곡물을 비롯한 글로벌 공급망 영향이 가시화될 전망이라는 보고를 받고 "기업과 핫라인을 구축하여 수급 상황을 세밀하게 모니터링 하고, 제3국 수입, 재고 확대, 대체재 확보 등을 통해 지속적으로 수급안정화를 기하도록 하라"고 말했다.

