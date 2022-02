[부고] 유상호(한국투자증권 부회장)씨 부친상

[아시아경제 황준호 기자] ▲ 유택하(풍산 유씨 전 대종회장)씨 별세. 유광호(자유민주연구학회장)·유상호(한국투자증권 부회장)·유재호(에프티텍스 대표)·유상미씨 부친상. 김용주(청운장학재단 이사장)씨 장인상. 박옥경·김소연·고정은씨 시부상 = 27일, 삼성서울병원 장례식장 17호실, 발인 3월 2일 오전 8시 30분.

