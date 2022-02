[아시아경제 이창환 기자] 프랑스군이 26일(현지시간) 러시아로 향하던 러시아 화물선을 영불해협에서 나포했다고 외신이 보도했다.

프랑스 해군은 이날 프랑스 루앙을 떠나 러시아 상트페테르부르크로 향하던 러시아 선적의 화물선 '발틱리더호' 을 나포한 것으로 전해졌다. 이 화물선에는 자동차가 실려있었다.

러시아의 우크라이나 침공으로 서방이 러시아에 대한 제재를 가한 뒤 화물선이 붙잡힌 것은 이번이 처음이다.

외신은 이 화물선이 유럽연합(EU)이 제재를 가한 러시아 기업 소속으로 추정된다고 밝혔다.

