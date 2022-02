[포토]토스, 직방 거쳐간 청년창업사관학교…11기 졸업식 개최

[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업진흥공단은 25일 서울 목동 서울청년창업사관학교에서 11기 청년창업사관학교(청창사) 졸업식을 개최했다고 밝혔다.

졸업식은 코로나19 확산 예방을 위해 현장 참여 인원을 최소화하고 온오프라인으로 동시 진행했다.

이날 11기 청년 창업기업 대표 1044명이 졸업했다. 창업 3년 이내 초기단계 기업인 이들은 지난해 12월 말까지 매출 2658억원, 고용 3548명, 투자유치 228억원이라는 성과를 창출했다.

2011년 개교한 이래로 총 5842명의 창업자가 청창사를 거쳐갔고 기업가치 1조원 이상의 유니콘기업도 2곳 탄생했다.

2018년에는 토스를 서비스하는 비바리퍼블리카(이승건 대표, 2기)가, 지난해에는 직방(안성우 대표, 1기)이 유니콘기업으로 이름을 올렸다.

김학도 중진공 이사장은 "창업기업이 청창사를 디딤돌 삼아 유니콘기업으로 성장하고, 창업 생태계를 선도해나갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 약속했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr