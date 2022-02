[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 26일 저녁 서울대병원 장례식장에 마련된 고(故) 이어령 초대 문화부 장관의 빈소를 방문해 조문했다.

문 대통령은 "삼가 위로의 말씀 드린다. 우리 세대는 자라면서 선생님 책을 많이 보았고 감화도 많이 받았다. 우리나라의 큰 스승이신데 황망하게 가셔서 안타깝다"며 유족에게 위로를 전했고, 강인숙 영인문학관 관장은 "와주셔서 감사하다"고 말했다.

고 이어령 장관의 장례는 문화체육관광부장으로 치러질 예정이다. 정부는 지난해 문화예술발전 유공자 시상식에서 그에게 금관 문화훈장을 수여했다.

