러 민간시설 공격 부인했지만…우크라 민간인 피해 속출

[아시아경제 이창환 기자] 러시아가 우크라이나의 민간시설은 공격하지 않는다고 주장하지만 실제로는 유치원이나 아파트 등 민간 시설이 공격받아 민간인 피해가 속출하고 있다는 증거들이 쏟아지고 외신에서 보도 중이다.

미국 CNN 등의 25일(현지시간) 보도에 따르면 국제인권단체 앰네스티는 러시아군이 도네츠크 동부 등 민간 지역을 무분별하게 공격하고 병원과 같은 보호 시설을 타격했다고 밝혔다.

앰네스티는 이번 공격으로 4명의 민간인이 사망하고 10명 이상이 다쳤다고 주장했다.

우크라이나 북동부 도시 오흐티르카의 보육원도 이날 포격 피해를 본 것으로 전해졌다.

드미트로 쿨레바 우크라이나 외무장관은 트위터를 통해 "유치원과 보육원에 대한 러시아의 공격은 전쟁 범죄이며 로마 규정을 위반한 것"이라며 "우리는 검찰 총국과 이런 사실들을 모으고 있으며 즉시 헤이그에 보낼 것이다. 책임은 피할 수 없다"고 말했다.

류드밀라 데니소바 우크라이나 국회 인권 행정감찰관은 "키예프 보르젤 마을의 보육원에 대한 심각한 포격으로 건물 2채가 파손됐고 어린이 51명의 목숨과 건강이 위협을 받고 있다"며 "이들 중 15명은 유아이고, 어린이 3명은 상태가 심각하다"고 밝혔다.

