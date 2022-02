TV토론 마친 李·尹… 이번 주말은 수도권 대전

李는 안방 경기권, 尹은 서부권 공략… 安도 '종로·강남' 유세

[아시아경제 배경환 기자] 두 번째 법정 TV토론을 마친 4인의 여야 대선후보들의 이번 주말 공략지는 수도권이다. 이재명 더불어민주당 후보는 안방인 경기권을, 윤석열 국민의힘 후보는 서울 서부권과 인천을 찾는다.

26일 정치권에 따르면 이 후보는 이날 경기도 유세에 집중한다. 김포 사우문화체육광장에서 유세를 시작으로 오후에는 파주 평화누리주차장에서 '드라이브인(Drive-in)' 유세를 선보인다. 민주당 관계자는 "코로나 확산을 감안해 차량 안에서 이 후보의 연설을 듣는 방식"이라고 설명했다.

고양 일산문화공원에 이어 의정부도 찾는다. 저녁에는 서울 이수역 아트나인 실내테라스에서 열리는 '힘내, 봄!' 콘서트에 참석할 예정이다.

윤 후보는 오전 인천 연수구에서 첫 유세를 시작으로 서구 검단 먹자골목에서 소상공인과 자영업자들을 만난다. 오후에는 인천 부평구에서 유세를 이어갈 예정으로 윤 후보 역시 서울로 들어와 양천구 목동과 구로구 신도림에서 유세를 펼친다.

안철수 국민의당 후보도 서울 공략이다. 안 후보는 서울 종로와 강남에서 유세를 펼친다. 한편 이날 환갑 생일을 맞는 안 후보는 오전에는 저녁에 방송될 EBS 프로그램 녹화를 진행할 것으로 알려졌다.

