캐나다, 러 푸틴·외무장관 제재 동참…"가장 큰 책임"

[아시아경제 정현진 기자] 캐나다가 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 블라디미르 푸틴 대통령을 직접 제재키로 했다.

25일(현지시간) 주요 외신에 따르면 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리는 이날 기자회견에서 푸틴 대통령과 세르게이 라브로프 외무장관을 제재 대상 명단에 올렸다고 밝혔다. 그는 "이들은 우크라이나에서 발생한 파괴행위와 죽음에 대해 가장 큰 책임이 있다"고 지적했다.

또 러시아에 협조하고 있는 벨라루스의 지도자들에 대해서도 제재를 하겠다고 덧붙였다. 제재명단에 오른 대상자들은 자산이 캐나다에 있을 경우 자산 동결 등의 제재를 받게 된다.

이와 함께 트뤼도 총리는 캐나다가 국제은행간통신협회(SWIFT) 결제망에서 러시아를 퇴출하는 방안도 지지한다는 입장을 내놨다.

앞서 미국과 유럽연합(EU), 영국은 푸틴 대통령과 라브로프 장관을 직접 제재하겠다고 발표했다. 다만 SWIFT 퇴출 문제에 대해선 EU 회원국들은 입장차를 보이고 있다.

