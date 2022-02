美 정보당국 "러, 며칠내 수도 키예프 함락" 우려

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 우크라이나를 침공한 러시아가 며칠 안에 수도 키예프를 함락시킬 수 있다는 미국 정보당국의 평가가 있다고 25일(현지시간) CNN이 복수의 소식통을 인용해 보도했다.

소식통에 따르면 미국은 러시아의 침공 전에 키예프가 하루에서 나흘 사이에 점령될 수 있다고 예상했고 이러한 평가는 현재도 동일하다. 미 당국자는 전날 밤 의회 브리핑에서 러시아 군이 키예프 20마일(32㎞) 이내로 이동했다고 밝혔다. 다만 이 자리에서는 수도 함락에 대한 언급은 나오지 않았다고 CNN은 덧붙였다.

주요 외신들 역시 앞서 러시아 기갑부대가 키예프 인근까지 진격했고 키예프에서 큰 폭발음이 들렸다고 보도했다.

미국을 비롯한 서방은 러시아가 우크라이나 정권을 전복한 후 러시아와 가까운 대리 정부를 세우는 목표를 갖고 있다고 경고해왔다. 조 바이든 미국 대통령은 전날 기자회견에서 푸틴 대통령이 우크라이나를 뛰어 넘는 훨씬 더 큰 야망이 있다면서 "그는 소련을 재건하고 싶어한다"고 말했다. AFP 통신 등은 이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 군에게 국가지도부 제거를 촉구했다고 보도했다.

한편 한냐 말랴르 우크라이나 국방부 차관은 이날 자신의 페이스북 계정을 통해 오후 3시를 기준으로 러시아 군인 2800명이 숨지고 러시아군 탱크 80대와 장갑차량 516대, 전투기 10대, 헬기 7대가 파괴됐다고 밝혔다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr