안철수 "단일화 이미 끝났다"

[아시아경제 나주석 기자, 이명환 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보와 안철수 국민의당 대선후보가 후보 단일화에 대해 이견을 보였다.

이날 중앙선거관리위원회 주관 제2차 대선후보 토론회에서 심상정 정의당 대선후보는 "단일화는 힘센 정당이 약한 정당을 굴복시키는 것으로 본다"며 윤 후보와 안 후보에게 단일화에 대한 의견을 물었다.

이에 안 후보는 "이미 결렬했다 선언했다" 잘라 말했다. 반면 윤 후보는 "이 자리에서 말하기는 뭐하지만 노력 중"이라고 말했다.

이에 안 후보는 "윤 후보께 제안한 것은 경선하자는 것이었다"며 "생각 없으면 끝날 일이라고 분명하게 정리했으면 한다"고 말했다.

