박범계, '李측 채팅방 참여' 질문에 "정체도 몰랐고 의견도 안 남겨"

25일 법사위 전체회의

박범계, '李측 채팅방 참여' 질문

"정체도 몰랐고 의견도 안 남겨

[아시아경제 구채은 기자] 박범계 법무부 장관이 25일 더불어민주당 이재명 대선 후보의 선거운동용 '단체 채팅방'에 포함됐던 것과 관련, "방의 정체도 모르고 누가 들어와 있는지도 모르고 제가 의견을 남겨놓은 것도 없다"고 했다.

박 장관은 이날 국회 법사위 현안질의에서 국민의힘 유상범 의원의 관련 질의에 "제 의지와 의사와 관계없이 초대됐다"며 이같이 말했다.

초대된 시점 등을 묻는 질문에는 "(초대받은 사실이) 기억이 안 나고 전혀 주목한 적 없기 때문에 구체적으로 말씀하시는 것에 대해 답을 드릴 수 없다"고 했다. 이어 "취재가 들어온다는 것을 듣고 나서 그때 보고 나갔다"며 "전혀 의심받을 일이 없었다. (글을 쓰거나 퍼 나른 적) 없다"고 밝혔다.

'왜 바로 나가지 않았느냐'는 질문에는 "이런 일들이 텔레그램 방에서도 네댓 차례 이상 있었고 카톡방에서는 20여 차례 이상 있었다"며 "오늘 아침에도 56명이 되시는 (방에서) 초대를 했더라"고 했다.

