[아시아경제 황윤주 기자]

▲ 성인모 산업·시장총괄부문장 수석전무(재선임)

▲ 이창화 증권·선물부문대표 전무(승진)

▲ 나석진 자산운용부문대표 상무(재선임)

▲ 오무영 산업전략본부장 상무(재선임)

▲ 천성대 경영지원본부장 직무대리(신규)

▲ 박응식 금융투자교육원장 직무대리(전보)

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr