교보생명 "FP 전폭지원, 종합자산관리사로 육성"

종합자산관리 비즈니스 전담 ‘프레스티지센터’ 신설

[아시아경제 이창환 기자] 교보생명이 우수고객 대상 종합자산관리 전담조직을 만들어 본격적인 운영에 돌입한다.

교보생명은 차별화된 서비스로 프레스티지(부유층) 시장에서 마케팅 경쟁력을 확보할 수 있도록 FP(Financial Planner)를 전방위적으로 지원하는 ‘프레스티지센터’를 신설해 운영한다고 25일 밝혔다.

프레스티지센터에서는 전담 WM(Wealth Manager)의 동반 활동, 고객 확보를 위한 재무관리 세미나, 외부 전문가의 자문 등 FP의 고객 발굴과 접촉을 다방면으로 지원한다.

교보생명 프레스티지센터 FP는 보장자산 상담 역량은 물론 상속·증여, 법인컨설팅, 연금·퇴직 플랜, 주식·펀드, 부동산 등에 대한 맞춤형 솔루션을 제공하는 종합자산관리사로 거듭날 수 있도록 각종 지원과 교육을 받는다.

프레스티지센터는 법인 CEO(최고경영자) 고객을 시작으로 점차 대상을 프레스티지 고객 전반으로 확대하고, 요건에 따라 다윈서비스, 노블리에서비스 등 각종 서비스를 제공할 예정이다.

교보생명 관계자는 “프레스티지센터는 고객의 다양한 요구에 부합하는 최적의 상품 및 서비스를 매칭해 종합자산관리 사업에 역점을 두는 것”이라며 "이를 통해 프레스티지 고객을 발굴하고 우수고객 만족도를 제고하겠다”고 말했다.

