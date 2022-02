[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서부소방서는 양동시장 일원에서 유관기관 합동 '소방차 길 터주기' 훈련 및 캠페인을 실시했다고 25일 밝혔다.

이날 훈련은 서구청, 의용소방대 등 유관기관과 함께 양동시장 소방차량 출동로 구간에서 소방통로 확보훈련 및 캠페인으로 시장 상인 등 시민들의 안전과 ‘소방차량 골든타임’의 중요성 공감으로 시민의식을 향상시키고자 마련됐다.

조호익 119재난대응과장은 "소방차에게 길을 비켜주는 시민들의 작은 배려가 생명을 구하는 큰 기적을 만들 수 있다"며 "소방차가 화재현장에 신속하고 원활하게 접근할 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 협조를 부탁한다"고 당부했다.

