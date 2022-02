광주 학동참사 '입찰방해' 현산 임원 영장심사 출석

혐의 인정 여부 취재진 질문에 '묵묵부답'

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 학동참사와 관련 입찰 방해 혐의를 받는 HDC현대산업개발 본사 임원이 구속 갈림길에 섰다.

현산 소속 A 상무는 25일 오전 광주지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석했다.

그는 법정 앞에서 "혐의를 인정하느냐" 등 취재진의 질문에 아무런 말도 하지 않고 호송차에 올라탔다.

구속 여부는 이르면 이날 오후에 결정될 것으로 보인다.

A씨는 동구 학동4구역 재개발 사업지의 일반건축물 철거 업체 선정에 관여한 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 '지명 경쟁 입찰' 방식으로 진행하는 과정에서 최종 철거 업체로 선정된 한솔 기업 측에 구체적인 입찰 가액을 알려준 것으로 드러났다.

경찰은 A씨에 대한 구속영장 발부 여부가 결정되면 입찰 비위에 관여한 조합과 정비업체 관계자에 대해서도 추가 신병 처리를 검토하고, 현산 본사 내 결재 라인을 대상으로 수사를 확대할 방침이다.

