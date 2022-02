무안군, 미래 먹거리 종합계획 순항

지역단위 먹거리 계획 수립 위해 다양한 의견 수렴

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군이 미래 먹거리 종합계획을 수립하기 위해 지역단위 푸드플랜 연구용역을 추진한다.

군은 지난 24일 승달문화예술회관에서 생산, 유통, 가공 등 각 분야 농업 관련 대표 30여 명이 참석한 가운데 설명회를 개최했다.

지역단위 푸드플랜 구축지원 사업은 지역 내 먹거리 선순환 체계 구축을 지원해 지속할 수 있는 농업 발전과 농식품의 안정적 공급을 도모하고 소비자의 이익 보호와 함께 농어업인의 소득과 삶의 질을 높이는 데 목적이 있다.

이번 설명회는 생산, 유통, 가공 등 농업 관련 단체들의 의견 수렴과 정보 공유를 위해 개최했다. 군은 이번에 제시된 다양한 의견들을 향후 용역 결과에 반영 할 계획이다.

그동안 군은 지역단위 푸드플랜 구축 계획수립을 위해 노력한 결과 농림축산식품부 공모사업에 선정돼 1억 원을 확보했으며, 현재 목포대학교와 용역 계약 체결을 진행하고 있다.

또 의견 수렴과 푸드플랜 추진 방향 공유를 위해 로컬푸드 회원 등과 주민 간담회를 2차례 개최하고, 지역 푸드플랜 수립 행정협의체를 구성해 부서 간 협력체계를 구축했다.

군은 오는 5월 말까지 실태조사, 유통경로 분석 등을 완료해 푸드플랜 패키지 지원사업을 신청할 계획이다.

이진희 농정과장은 “푸드플랜을 통해 지역 순환형 생산, 유통, 소비 체계를 구축하고 먹거리의 안전성과 공공성을 확보해 군민 건강증진과 지역경제 활성화를 도모하겠다”고 말했다.

