[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 창원 근곡저수지 인근 산불이 4.8㏊ 임야를 태우고 이튿날 아침에야 완전히 진화됐다.

25일 창원시 소방본부에 따르면 전날 밤 9시 5분께 창원 마산합포구 진전면 근곡저수지 인근 야산에서 불이 났다.

소방당국은 진화헬기 7대 등 장비 39대와 인력 370여 명을 투입해 이날 오전 7시 30분께 불을 완전히 진화했다.

불은 산 중턱에서부터 봉우리 주변까지 4.8㏊ 소나무 등을 태워 1100만원 상당 재산피해가 발생한 것으로 잠정 집계됐다.

인근 마을 주민 13명은 인근 마을회관 등으로 대피했다가 현재는 귀가한 상태다. 다행히 인명 피해는 없었다.

경찰과 소방당국은 현재 잔불을 감시 중인 한편 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

