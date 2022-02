[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 지스트(광주과학기술원)는 문승현 전 총장의 정년퇴임식을 개최했다고 25일 밝혔다.

문 교수는 일리노이공과대학에서 공학박사 학위를 받은 후, 아르곤국립연구소 연구원을 거쳐 지스트에는 1994년 8월에 부임했다.

그는 지난 2015년 2월부터 2019년 2월까지 4년간 지스트 제7대 총장으로 재직하며, 기관 발전을 한 단계 끌어올리는데 크게 기여했다는 평가를 받고 있다.

퇴임 후 지스트 명예교수와 초빙석학으로 임용돼 인재양성에 힘쓸 예정이다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr