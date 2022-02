김근식 "이기는 여론조사에 낙관론 안돼…尹, 安 삼고초려 해야

"여론조사에 착시 있어…안철수 비전 수용해야"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 김근식 전 국민의힘 비전전략실장은 24일 "앞서가는 여론조사 결과에는 착시 현상이 있다"며 "주말이라도 윤후보가 안대표 집을 찾아가서 삼고초려하는 진정성을 보여야 한다"고 주장했다.

김 전 실장은 이날 자신의 페이스북에서 "절대 안심할 때가 아니"라며 "여권에 결집과 집요한 조직에 비해 우리가 이긴다는 낙관론과 오만에 빠져 있으면 결코 승리를 장담할 수 없다"고 언급했다.

그는 "앞서가는 여론조사 결과에는 착시 현상이 있다"며 "이재명 지지율이 호남에서는 실제보다 과소대표되고 있고, 윤석열 지지율이 20대에서는 실제보다 과대대표되고 있다. 더욱이 코로나 확산으로 노인층의 투표율이 저하될 수 있다"고 우려했다.

이어 "특히 단일화가 불필요하다는 일각의 주장은 그야말로 오만방자할 뿐"이라며 "정권교체 지지율과 윤후보 지지율의 격차가 여전한 상황에서 안철수와의 단일화야말로 승리의 확실한 쐐기가 된다"고 촉구했다.

최근 국민의당 측과 이준석 국민의힘 대표의 설전에 대해선 "당대표의 설전과 진실공방은 지금 도움이 되지 않는다"며 "안대표가 주장해온 과학경제강국의 비전을 수용하고 그가 역설하는 노동개혁, 연금개혁, 정치개혁에 협력하는 가치 중심의 합의가 중요하다"고 설명했다.

김 전 교수는 "주말이라도 윤후보가 안대표 집을 찾아가서 삼고초려하는 진정성을 보여야 한다. 정치는 뺄셈이 아니라 덧셈의 정치"라며 지금은 낙관할 때가 아니라 절박할 때이다. 절박함이 겸손함을 갖게하고 겸손함이 단일화의 성공을 좌우한다"고 강조했다.

강우석 인턴기자 beedolll97@asiae.co.kr