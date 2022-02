"러 침공 첫날 우크라인 57명 사망, 169명 부상"

[아시아경제 김현정 기자] 러시아의 우크라이나 침공 첫날인 24일(현지시간) 우크라이나인 57명이 사망하고 169명이 부상했다고 올렉 랴슈코 우크라이나 보건장관이 밝혔다.

이와 별도로 우크라이나 국방차관은 이날 저녁 현재 우크라이나 동부 도네츠크에서 러시아 측의 포격이 계속되고 있다고 전했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr