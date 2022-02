"기념일·프러포즈 준비" 서울드래곤시티, 연인 타깃 패키지 선봬

3월부터 6월까지 '노보텔 스위트'서

연인 타깃 로맨틱 패키지 운영



[아시아경제 김유리 기자] 서울드래곤시티는 오는 3월부터 6월까지 로맨틱한 하루를 원하는 연인들을 위해 '비 마이 러브(Be My Love)' 패키지를 선보인다고 24일 밝혔다.

3월14일 화이트데이, 5월14일 로즈데이 등 각종 기념일, 결혼식 성수기를 앞둔 프러포즈 등을 준비하는 연인을 위해 준비했다.

해당 패키지 이용객은 노보텔 스위트 앰배서더 서울 용산 디럭스 스위트룸을 이용하게 된다. 문 앞부터 로즈 페탈 버진로드가 준비되며 서울드래곤시티 플로리스트가 제작한 꽃다발과 생화, LED 라이팅으로 구성된 테이블 데코레이션도 마련했다.

사진 인화 서비스도 준비했다. 체크인 전 사진을 전달하면 인화 후 객실 내에 플라워와 함께 세팅한다. 로랑 페리에의 '라 뀌베 브뤼' 샴페인, 케이크와 초콜릿도 준비된다.

서울드래곤시티 관계자는 "다가오는 봄, 특별한 하루를 준비하는 연인들을 위해 준비했다"며 "화려한 꽃장식과 추억이 담긴 사진, 샴페인과 디저트 등이 감동적인 순간을 선사할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr