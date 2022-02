韓 내·외부 감사의견 '동상이몽' vs 美 불일치율 '전무'

[아시아경제 지연진 기자]우리나라는 내부회계관리제도에 대한 외부 감사인 의견과 회사의 평가가 불일치하는 경우가 90%를 웃도는 반면, 미국은 불일치율이 전무한 것으로 조사됐다.

삼정KPMG(회장 김교태)이 24일 발간한 보고서 '韓美 내부회계관리제도 비교와 시사점'에 따르면 외부감사(검토) 의견이 비적정인 87개사 중 감사(위원회) 의견이 적정인 회사는 83개사(95.4%)로 나타났다. 경영진 의견이 적정인 회사는 84개사(96.6%)였다.

반면, 미국에서는 외부감사인의 의견이 비적정인 146개사의 경영진 평가도 모두 비적정이었다. 경영진과 감사위원회의 감독활동이 실질적이고 외부감사인과의 원활한 커뮤니케이션을 통해 이견을 해소하는 것으로 풀이했다.

김유경 삼정KPMG 내부회계관리제도 전문조직 부리더는 “경영진의 내부회계관리제도 자체평가의 신뢰성이 확보되지 않고, 감사(위원회)의 감독 활동이 형식에 치우쳐 감사인과 회사의 평가 의견 불일치가 발생하는 것으로, 독립성을 갖춘 감사(위원회) 지원조직과 외부감사인과의 지속적인 의사소통을 통한 실질적인 감독활동이 수행되어야 한다”고 강조했다.

보고서에선 또 양국 공통으로 지적된 내부통제 영역의 주요 비적정 사유로 ‘당기 감사과정에서 재무제표 수정’(한국 26.8%, 미국 22.8%)이 가장 많았고, ‘회계 인력 및 전문성 부족’(한국 14.4%, 미국 19.1%)도 주요 사유로 꼽혔다.

이 외에도 미국은 ‘정보기술(IT) 통제 미흡’(16.3%)과 ‘업무 분장 미흡’(8.6%)과 같은 내부통제 원칙과 관련된 비적정의견 사유가 높은 반면, 한국은 내부회계관리제도의 구축과 운영 부실로 인한 ‘범위 제한’(18.3%)이나 ‘자금 통제 미비’(12.4%) 사유가 많은 것으로 분석됐다.

신장훈 삼정KPMG 내부회계관리제도 전문조직 리더는 "당기 감사과정에서 재무제표 수정 비중이 전년 대비 7%p 증가함에 따라 외부감사의 강도가 증가하는 상황에서 재무제표 제출 이후 외부감사인에 의한 재무제표 수정권고로 인한 비적정 의견에 유의해야 한다"며 "향후에는 미국과 같이 재무제표 수정과 직접적인 관련은 없지만 내부통제 자체의 문제로 인한 ‘정보기술(IT) 통제 미흡’이나 ‘업무 분장 미흡’의 비적정의견 사유도 빈도가 증가할 것으로 예상되기 때문에 이에 대한 대응도 준비해야 한다"고 조언했다.

최근 잇따라 발생하는 대규모 횡령 사건들로 자금통제의 중요성이 강조되고 있다. 보고서는 자금통제와 관련한 중요한 취약점으로 ‘업무분장 미비’와 ‘회계기록과 은행기록을 비교하는 모니터링 통제 미비’를 주된 사유로 지적했다. 자금사고를 예방할 수 있는 체크포인트로 업무분장의 적정성, 전문성을 갖춘 권한 있는 상급자의 검토와 승인 여부, 중요한 자산에 대한 물리적 접근통제의 유효성을 제시했다.

