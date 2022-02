서삼석 의원 ‘이재명 무안국제공항 아시아나 거점공항 육성 환영’

항공산업 활성화로 일자리 창출과 국가 균형발전 등 파급효과 기대

[아시아경제 호남취재본부 최재경 기자] 더불어민주당 서삼석 국회의원(영암·무안·신안)이 24일 발표된 이재명 후보의 ‘아시아나 항공 거점공항으로 무안국제공항(이하 무안공항) 육성’ 공약에 대해 환영한다고 밝혔다.

이 후보의 공약이 실현되면 항공운송사업 활성화뿐 아니라 지역 일자리 창출과 국가 균형 발전 차원에서도 큰 파급효과가 기대된다.

이재명 후보는 청년들에게 양질의 더 많은 일자리 창출을 위해 무안공항을 아시아나 항공의 거점공항으로 육성해 항공사 성장의 토대를 만들겠다 밝혔다.

먼저 무안공항의 활주로와 여객터미널 확장하고 면세점과 여행객을 위한 외국인 전용 카지노 등 편의시설도 확충한다는 계획이다.

또 인천공항 가지 않고도 편리하게 무안공항을 이용하도록 접근 교통인프라와 무안공항을 조기에 통합시켜 항공운송산업 발전의 새로운 토대를 만든다는 방안도 나왔다.

아시아나 항공 등 관련 기업의 공항 주변 지역 이전에 대해서는 전남도와 협의해 이전지원센터를 설치하고, 종사자들의 안정적인 주거 환경 마련한다는 행·재정적 지원 대책도 내놨다.

무안공항이 아시아나 항공의 거점공항으로 육성되면 항공운송산업 활성화와 지역 일자리 창출을 통해 경제위기 돌파의 기폭제로 만들 것으로 전망된다.

서삼석 의원은 "이재명 후보의 이번 공약은 무안과 호남의 지역경제 및 여러 가지 여건에 대한 깊이 있는 인식과 고민에 기반한 결과이다" 밝혔다. 이어 "무안공항이 서남부권 대표 국제공항으로 성장하는 국가균형발전 방안으로 세부 과제들이 추진되도록 모든 노력을 함께 하겠다"라고 덧붙였다.

[아시아경제 호남취재본부 최재경 기자]