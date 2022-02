[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국립부경대학교 학생들이 학위수여식을 하루 앞둔 24일 대연캠퍼스 한어울터에서 졸업 기념 모습을 카메라에 담고 있다.

부경대는 코로나19 확산에 따라 오는 25일 학위수여자 대표 등 일부 인원만 참석한 가운데 온·오프라인으로 학위수여식을 연다.

이에 따라 지난 21일부터 25일까지 졸업 기념사진 촬영을 위한 학부 학과별 학위복 대여를 진행하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr