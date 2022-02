MZ세대 "집 못 산다면? 그래도 공공임대보다 전·월세"

국토연구원 조사…정책과 괴리

"공공임대주택에 들어가느니 전월세로 살겠다."

2030 무주택 미혼 청년 10명 중 6명은 집을 사지 못한다면 공공임대주택보다 일반 전월세를 선호하는 것으로 나타났다. 정부가 주택공급 부족 해소를 위해 공공임대 정책을 중점 추진하고 있는데, 실제 청년들의 요구와는 방향이 다르다는 점을 보여준다.

24일 국토연구원이 발표한 ‘2030 미혼 청년의 주거 여건과 주거 인식’ 보고서에 나온 전국 만 20세 이상 39세 이하 미혼 청년 3009명 대상 조사 결과, 향후 10년 내 주택소유가 불가능할 경우 일반 전월세로 거주하겠다는 응답이 60.3%에 달했다. 공공임대주택에 거주하겠다는 응답은 37.6%에 불과했다.

이들이 꼽은 공공임대주택의 장점은 ‘저렴한 주거비(66.5%)’가 대부분이었다. 그러나 ‘자격 제한으로 입주하기 어려움(27.9%)’, ‘공급이 너무 적어 경쟁률이 높음(27.1%)’, ‘주변 환경이 좋지 않거나 면적 등 선택이 제한적(22.5%)’, ‘민간임대보다 품질이 나쁘고 부정적인 사회적 인식(21.7%)’ 등을 꼽았다. 가격은 싸다는 데는 대부분 동의하지만 소유하기 어렵고 가치가 떨어진다는 인식이 고르게 퍼져있는 것이다.

반면 전월세 주택의 장점으로는 ‘매물이 많아 자유로운 선택이 가능(52.0%)’하다는 응답이 절반 이상을 차지했다. 단점으로는 ‘상대적으로 비싼 주거비(45.2%)’, ‘재계약 시 보증금 및 월세의 인상 부담과 이사 준비(34.1%)’, ‘월세 지불 자체의 부담(16.5%)’ 등 순이었다.

박미선 국토연구원 주거정책연구센터장은 "공공임대주택의 까다로운 자격 요건, 물량 부족, 좁은 면적, 부정적 사회인식이 해결해야 할 정책 과제"라고 설명했다.

