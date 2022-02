"페트병 수거하고 친환경 가방 받아가세요"…효성티앤씨 사내 캠페인

"2~6월 1차, 6~12월 2차 캠페인"



[아시아경제 문채석 기자] 효성티앤씨는 본사 임직원 500여명을 대상으로 페트병 수거를 위한 친환경 캠페인을 하고 있다고 24일 밝혔다.

효성티앤씨는 이달부터 오는 6월까지 1차, 6월부터 12월까지 2차로 페트병 수거 캠페인을 진행하고 각 캠페인에서 페트병을 4천개 이상 수거하면 직원들에게 친환경 가방으로 돌려줄 예정이다. 직원들이 받는 가방은 페트병을 재활용한 친환경 섬유 '리젠'(regen)으로 만든 파우치와 크로스백 등 4종이다.

캠페인은 임직원들에게 업사이클링을 직접 체험할 기회를 제공해 자원 재활용에 대한 인식을 높이고, 친환경적인 기업문화를 조성하기 위해 마련됐다는 게 회사 측의 설명이다. 효성티앤씨는 이번 캠페인이 성공적으로 마무리되면 본사뿐 아니라 지방 사업장으로 확대 시행할 계획이다.

