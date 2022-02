순천시, 그림책 원화전시 ‘피어나다, 그림책정원’ 운영

순천시립그림책도서관 제23회 원화전시, 내달 1일부터 오는 6월 6일까지

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시는 내달 1일부터 그림책도서관에서 제23회 그림책 원화 전시 <피어나다, 그림책정원>을 운영한다고 23일 밝혔다.

<피어나다, 그림책정원>은 개성 있는 작업으로 창작의 지평을 확장해온 6인의 그림책 작가들을 조명하는 전시이다.

이번 전시는 글로연 출판사와 협력하여 진행하며, ▲나현정(너의 정원, 봄의 초대), ▲명수정(세상 끝까지 펼쳐지는 치마, 탑의 노래), ▲이기훈(09:47), ▲이소영(겨울 별, 여름,), ▲이진희(어느 날 아침, 도토리시간), ▲지은(위대한 아파투라일리아) 등 원화작품 160여 점을 선보인다.

그림책도서관 2층 기획전시실에는 참여 작가들의 개성이 듬뿍 담긴 그림책정원이 전시 공간 안에 펼쳐진다.

우리가 맺는 관계, 그 자체가 가진 원초적 미학을 ‘정원’이라는 장치로 풀어낸 <너의 정원>, 지구환경에 대한 경고와 인류를 향한 희망의 메시지를 글자 없는 그림책으로 담아낸 <09:47>, 작아진 몸과 마음을 일으키고 조용한 위로를 건네는 <도토리시간> 등을 만날 수 있다.

특히 나현정 작가의 <봄의 초대>, 명수정 작가의 <탑의 노래>, 이소영 작가의 <겨울 별> 등 신작이 이번 전시를 통해 최초로 공개될 예정이다.

1층 기획전시실에는 지은 작가의 그림책 <위대한 아파투라일리아> 속 거대한 팝나라가 펼쳐진다.

관객들은 팝나라 여행지도를 들고 ‘콕의 둠둠재배마을 시장’,‘큉이의 달콤마을 아스클레 농장’ 등 팝나라 곳곳을 탐험하며 라인 드로잉, 포토 카드를 활용한 캐릭터 매칭 게임 등 다양한 체험을 즐길 수 있다.

또한 그림책 캐릭터를 입체화한 포토존이 전시 공간 곳곳에 마련되어 전시 관람의 재미를 더한다.

부대행사로는 인형극 ‘쪼꼬미 나라의 봄이(연출 오준석)’가 평일 1회, 휴일 2회 그림책극장에서 열린다.

이진희 작가의 그림책 <도토리 시간>을 각색한 작품으로, 마음이 복잡하고 힘들 때 잠시 멈춰서 돌아보는 시간의 중요성을 이야기하는 인형극이다.

빛과 조명, 그림자를 활용한 환상적인 무대 연출과 경쾌한 음악이 어우러져 온 가족이 함께 보고 즐길 수 있다.

이 밖에도 그림동화 ‘세상 끝까지 펼쳐지는 치마’, ‘봄의 초대’가 상시 상영된다.

전시는 오는 6월 6일까지 14주간 열리며, 전시 기간 중에는 ‘작가와의 만남’ 등 전시와 연계한 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

기타 자세한 사항은 순천시립그림책도서관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

