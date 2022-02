인천공항, '상생플러스 간담회' 개최… "중소 경쟁력 강화와 상생협력 확대"

[아시아경제 유현석 기자] 인천국제공항공사는 지난 22일 공사 회의실에서 항공산업 중소기업 상생협력 강화를 위해 ‘상생플러스 간담회’를 개최했다고 23일 밝혔다.

간담회는 김경욱 인천공항공사 사장을 비롯해 인천공항 협력 중소기업 30개사의 최고경영자(CEO)가 참여했다. 코로나19 확산 방지를 위해 온라인 방식으로 진행됐다.

공사는 이번 간담회에서 ‘인천공항 테크마켓 플랫폼’, ‘F.A.S.T 제도’등 중소기업 기술개발을 위해 시행중인 지원제도에 대해 소개하고, 운영성과를 공유했다.

공사는 중소기업 기술사업화를 위해 필수적인 신기술 실증지원과 관련하여 인천공항‘K-테스트베드’를 운영하고 있다. 올해도 중소기업의 신기술이 인천공항에서 실증될 수 있도록 테스트베드 제공을 계속 확대할 예정이다.

또 간담회에서는 인천공항 해외사업과 연계해 해외 동반진출 방안을 마련해달라는 건의가 있었다. 공사는 해외사업과 연계하여 중소기업 해외 판로개척을 적극 모색할 예정이다.

현재까지 공사는 금융·기술·판로 등 중소기업 종합지원제도 운영을 통해 총 105억원, 64개 중소기업을 지원했다.

한편, 공사는 2022년도를 인천공항 재도약의 원년으로 삼고, 공항운영 정상화, 공항경쟁력 강화 및 지속가능 미래성장 등 3대축을 중심으로 한 10대 중점추진과제를 지난 1월 공표하였으며, 그 일환으로환경·사회·지배구조(ESG)경영 고도화를 통한 사회책임경영 강화를 목표로 제시한 바 있다.

김경욱 인천공항공사 사장은 “중소기업 성장발판 마련을 위해 K-테스트베드 사업을 시행하고 있으며, 올해도 인천공항 인프라를 활용하여 현장실증 기회제공을 계속 확대해 나갈 예정”이라며 “앞으로도 공사는 중소기업과의 상호소통 및 기술협력을 통해 중소기업 경쟁력을 강화하고, 항공산업 선순환 생태계를 구축하는데 앞장서겠다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr