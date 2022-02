울산도로 골든타임 지킨다 … ‘차량·사물통신’ 긴급차량 우선신호시스템 4월 운영

울산시, 산업로 등 18개 교차로 구축

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 차량 사물통신(V2X, vehicle to everything)을 활용한 긴급차량 우선 신호시스템이 오는 4월부터 울산에서 가동된다.

긴급차량 우선 신호시스템은 화재 등 응급 상황이 발생하면 출동한 차량이 신호대기를 받지 않고 신속히 목적지까지 도착하도록 지원하는 교통체계이다. 신호등이 있는 교차로 내 긴급차량으로 인한 교통사고를 방지하는 데 목적이 있다.

울산시는 2020년 삼산, 유곡, 매곡 3곳의 119안전센터를 대상으로 긴급차량 우선 신호를 구축해 평균 통행속도가 35.5km에서 44.0km로 23.9% 증가하는 효과를 봤다.

이번에 구축되는 신호제어시스템은 이미 구축된 중앙제어방식과 달리 차량·사물통신 기술이 적용된다.

차량이 신호제어기에 우선 신호를 요청하면 현장의 신호제어기가 차량의 진입을 감지하고 차량이 진입하는 교차로의 신호를 자동으로 제어해 신속하게 교차로를 통과할 수 있게 해주는 방식이다. 긴급차량 우선 신호로 인한 주변도로의 교통체증을 빠르게 해소할 수 있어 중앙제어방식보다 효과적이다.

차량·사물통신 기술을 긴급차량에 적용해 향후 자율주행 자동차와도 정보를 교환할 수 있어 보다 안전하게 교차로를 통과할 수 있다는 것이다.

민선 7기 공약사업인 ‘자율주행 지능형도로(스마트도로) 건설’사업의 특화서비스로 추진된 이 사업은 북부소방서 관할지역인 총 18개 교차로(18km)에 설치됐다.

설치 장소는 ▲박상진1로 3개소 ▲송정지구 입구 교차로 ▲송장마을입구삼거리 ▲울산공항사거리 ▲화봉사거리 ▲울산경제진흥원 앞 교차로 ▲효문사거리 현대자동차 출고 ▲효정삼거리 ▲산성마을(효문교차로) ▲진장사거리, 한국폴리텍대학 ▲서동사거리 ▲서동새마을금고 앞 ▲삼일초등학교 앞 등이다.

울산시 관계자는 “응급환자 이송이나 화재구조 등 각종 재난 발생 시 긴급차량의 출동시간을 단축해 골든타임을 확보할 수 있을 것”이라고 말했다.

울산시는 긴급차량 우선 신호 서비스 시행에 앞서 교통분석시스템(TOMMS) 모의실험 결과 통행속도가 약 14km/h에서 33km/h로 19km/h 가량 증가했다.

이에 따라 통행시간이 기존 10분 40초에서 4분 30초로 감소해 약 60%(6분 10초) 단축되는 것으로 분석됐다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr