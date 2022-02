스타벅스, ‘대한항공 버클-업 카드’ 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] 스타벅스코리아는 대한항공과 협업한 ‘대한항공 버클-업(Buckle-Up) 카드’를 전국 스타벅스 매장에서 선보인다고 23일 밝혔다.

오는 24일부터 구매 후 국내 스타벅스 매장에서 사용할 수 있는 대한항공 버클-업 카드는 가죽 소재의 선불식 충전 카드로 RFID 칩이 내장되어 있어 터치만으로 결제가 가능하다. 구매 후 스타벅스 매장에서 카드 실물을 제시하거나, 스타벅스 애플리케이션을 통해 등록한 뒤 사용이 가능하다.

카드는 비행기를 타고 떠나는 여행의 설렘을 표현하면서도, 안전한 여행의 가치를 나타내고자 항공기 내 좌석 안전벨트를 형상화한 모양으로 디자인됐다. 실제 좌석 안전벨트처럼 버클 분리가 가능하도록 만들어졌다. 또한 카드 상단에는 고리가 연결돼 키링(Key Ring) 용도로도 사용이 가능하다.

카드를 보관할 수 있는 카드 파우치와 부속 카드도 함께 제공한다. 카드 파우치는 실제 항공기에 탑재됐다가 교체 주기를 넘긴 구명조끼 2000여장을 재사용해 제작됐다. 업사이클링을 통해 만들어진 카드 파우치인 만큼 케이스마다 각기 다른 디자인으로 희소성이 높다는 게 특징이다. 부속 카드는 대한항공의 실제 탑승권과 똑같은 디자인으로 제작됐으며, 미국 스타벅스 1호점이 위치한 시애틀행 항공편명인 ‘KE019’가 새겨져 있다.

스타벅스는 카드 구매 고객에게 스타벅스 별 10개와 대한항공 SKYPASS 500마일리지를 적립할 수 있는 이벤트를 진행한다. 카드 구매 시 동봉된 상품 설명서에 적힌 코드번호로 스타벅스 별 적립·마일리지 적립이 가능하다. 카드는 4만원에 구매 가능하며, 최초 충전 금액은 1만원부터다.

