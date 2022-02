광진구 마을버스 4개 노선 33대 구정 홍보판 설치

[서울시 자치구 뉴스]광진구 마을버스 무상교통 지원사업, 공공배달앱 광진구 땡겨요 등 구정소식 홍보...광진구, 1인 가구 형광등·수도꼭지 교체, 안전고리 설치 등 주택 수리 지원

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 올해부터 지역내 마을버스에 구정 홍보판을 설치·운영한다.

‘마을버스 구정 홍보판’은 동네 곳곳을 운행하는 마을버스를 활용, 주요 사업에 대한 접근성을 높이고 적극적인 구정홍보를 추진하고자 마련됐다.

구는 홍보판 운영을 위해 지난 1월 마을버스 광고업체 3개소(보성미디어, 나래애드, 애드케이)와 협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 광고업체는 마을버스 옥외광고 공간 일정부분을 구에서 고정적으로 사용할 수 있도록 했다.

현재 진행되고 있는 광고는 ▲어린이·청소년 마을버스 무상교통 지원사업 ▲자전거 단체보험 ▲공공배달앱 ‘광진구 땡겨요’ 등이며, 관내 마을버스 4개 노선(광진01·03·04·05번) 33대를 대상으로 구정 홍보판을 운영한다.

김선갑 광진구청장은 “마을버스 외부면을 구정홍보 공간으로 확보함으로써 주민 밀착형 홍보를 할 수 있게 됐다”며 “마을버스 승하차를 기다리는 주민은 물론 보행자, 운전자도 생활정보를 쉽게 접근할 수 있어 홍보효과가 클 것으로 기대된다”고 말했다.

광진구(구청장 김선갑)가 올해부터 지역 내 철물점과 연계, 취약계층 1인 가구의 주택 잔고장 수리비용을 지원한다.

노후된 주택은 잔고장이 잦아 생활에 불편이 발생하지만, 철물점이나 설비 업체에 의뢰할 경우 부속품 가격보다 출장비가 높은 경우가 많아 취약계층 1인 가구에는 부담이 된다.

구는 이런 경제적 부담과 생활 불편을 해소하기 위해 올해부터 지역 내 철물점과 연계해 형광등·수도꼭지 교체, 안전 고리 설치, 주택 부분 보수 등 간단하지만 혼자서는 수리하기 어려운 주택의 잔고장 수리비용을 대신 지급해 준다.

지원 대상은 국민기초수급자, 차상위계층, 기초연금, 장애연금 수급가구 등 저소득 계층의 1인 가구로, 주민등록상 동거인이 없는 1인 가구여야 하며 고시원 등 비주택 거주자는 제외된다.

수리비용은 1회 7만 원 한도, 연 2회 신청할 수 있다.

지원을 희망하는 대상자는 거주지 동주민센터로 방문해 신청서를 제출하면 되고, 거동이 불편한 대상자에 한해 출장 접수도 가능하다.

연계된 철물점은 수리 서비스를 제공한 후 영수증, 수령증 등 증빙자료를 동주민센터로 제출하면 수리비용을 지급받을 수 있다.

이 사업은 영세 자영업자인 철물점의 매출 증대로 이어져 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

김선갑 광진구청장은 “이번 사업이 취약계층 1인 가구의 생활에 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 주거취약계층에게 안전하고 내실 있는 주거복지사업을 추진할 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr