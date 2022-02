기업체감경기, 오미크론·원가상승 영향에 2개월 연속 하락세

[아시아경제 서소정 기자] 기업의 체감경기가 2월 하락세를 이어갔다. 오미크론 확산세가 거세지고, 공급 차질과 원가 상승 등의 영향으로 비제조업을 중심으로 하락세를 나타냈다.

23일 한국은행의 '2022년 2월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)'에 따르면 이달 전체 산업에 대한 BSI는 지난달보다 1포인트 하락한 85를 기록하면서 2개월 연속 내림세를 보였다. BSI란 기업이 인식하는 경기 상황을 보여주는 지표로, 부정적이라고 응답한 업체가 긍정적이라고 답한 업체보다 많으면 100을 밑돈다.

업종별로는 비제조업이 전월에 비해 하락한 반면 제조업은 상승했다. 김대진 한은 경제통계국 기업통계팀 팀장은 "오미크론 확산세 확대, 공급 차질 및 원가 상승 등의 영향으로 비제조업을 중심으로 전월 대비 2포인트 하락한 81를 기록했다"고 설명했다.

2월 제조업 업황BSI는 전월대비 1포인트 상승한 91을 기록했다. 기업규모별·형태별로는 중소기업(1포인트), 수출기업(2포인트) 등이 상승했다. 김 팀장은 "제조업 업황BSI는 전기장비 등이 5포인트 하락했으나, 전자·영상·통신장비(+6포인트), 자동차(+6포인트) 등이 상승하면서 전월대비 1포인트 상승한 91을 기록했다"고 말했다.

비제조업 업황전망BSI는 건설업(3포인트) 등이 상승했으나, 운수창고업(-16포인트), 도소매업(-7포인트) 등이 하락하면서 전월대비 2포인트 하락한 81을 기록했다.

3월 업황전망BSI는 제조업과 비제조업 모두 상승했다.

제조업은 전월대비 3포인트 상승한 93을, 비제조업은 2포인트 상승한 84를 기록했다. 제조업 업황전망BSI는 화학물질·제품(6포인트), 전자·영상·통신장비(5포인트) 등을 중심으로 전월대비 3포인트 상승한 93을 기록했다.

비제조업 업황전망BSI는 건설업(6포인트), 도소매업(3포인트) 등을 중심으로 전월대비 2포인트 상승한 84를 기록했다.

한편 2월 경제심리지수(ESI)는 전월에 비해 0.1포인트 상승한 105.7으로 나타났다. 경제심리지수는 장기평균 100을 중심으로 100을 상회하게 되면 기업과 가계 등 모든 민간 경제주체의 경제심리가 과거 평균보다 나아진 것이라는 의미다. 순환변동치는 전월에 비해 0.1포인트 하락한 106.7을 기록했다.

