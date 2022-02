[아시아경제 유현석 기자] 22일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 4만1454명으로 잠정 집계됐다고 서울시가 밝혔다.

서울의 신규 확진자 수가 4만명을 넘은 것은 국내 코로나19 발생 이후 처음이다.

이달 8일 처음 1만명을 넘어선 뒤 9일 만인 지난 17일 2만명대로 올라선 데 이어 불과 5일 만에 4만명대를 기록한 것이다.

전날(21일) 같은 시간대 잠정 집계치(2만1810명)보다는 90% 폭증했다.

서울의 하루 확진자 수는 오미크론 변이 바이러스 확산으로 지난달 하순부터 가파르게 증가해 이달 2일 5000명대, 3일 6000명대, 4일 8000명대, 8일 1만명대에 이어 17일 2만5651명까지 치솟았다. 이후 21일까지 닷새 연속 2만명대를 기록했다.

이날 전체 확진자 수 최종 집계치는 23일 0시 기준으로 정리돼 오전에 발표된다.

