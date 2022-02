고승범 금융위원장 "탄소중립 위한 금융지원 확대"

제11차 한국 ? 덴마크 녹색성장 동맹회의 개최

[아시아경제 송화정 기자] 고승범 금융위원장은 기후위기 대응을 위해 탄소중립을 위한 금융지원을 확대하고 지속가능경영보고서 공시를 단계적으로 의무화해 나갈 계획이라고 밝혔다.

고 위원장은 22일 열린 제11차 한국-덴마크 녹색성장 동맹회의에서 영상 환영사를 통해 이같이 밝혔다. 고 위원장은 "기후위기 대응을 위해서는 금융 부문의 선도적 역할이 필수적"이라며 "이를 위해 탄소중립을 위한 금융지원을 확대하고 지속가능경영보고서 공시를 단계적으로 의무화해 나갈 계획"이라고 말했다. 또한 고 위원장은 "금융 안정 확보를 위해 탄소중립 과정에서 발생하는 기후리스크에 대해 금융권 기후 스트레스테스트 실시 및 기후리스크 관리체계 구축 유도 등 선제적으로 대비해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

코로나19 방역 상황 등을 고려해 영상 및 현장에서 동시 진행하는 하이브리드 형식으로 개최된 이번 회의는 지난해 5월 P4G 서울 정상회의 기간에 개최된 한국-덴마크 정상회의 이후 처음 열린 양국 간 행사다. 양국 정부, 금융기관, 기업 관계자가 참석해 탄소중립 실현을 위한 금융의 역할에 대해 논의했다. 고 위원장과 김효은 외교부 기후변화대사를 비롯해 산업은행·수출입은행·KB금융지주·삼천리 자산운용 관계자와 크리스티안 스텐베르그 덴마크 기후에너지전력부 차관, 아이너 옌센 주한덴마크 대사, EKF(수출신용기관)·오스테드(전력회사)·CIP(에너지인프라 투자회사)·펜션덴마크(연기금) 관계자가 참석했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr