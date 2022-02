우상호 "대장동 정영학 녹취록 위조 안 해…국민들이 판단할 것”

우상호 "특검 합의로 부산저축은행 부실 수사 의혹· 화천대유 진상규명 착수해야"

[아시아경제 이기민 기자, 김영원 기자] 우상호 더불어민주당 선대위 총괄선대본부장이 22일 대장동 비리 의혹 관련 정영학 녹취록을 고의로 왜곡했다는 국민의힘 측의 주장에 대해 "국민의힘이 발표한 내용(녹취록)에도 제가 말한 내용이 포함돼있다"고 반박했다.

우 본부장은 이날 여의도 당사에서 기자간담회를 열고 "화천대유 비리의 실체는 윤석열 게이트임이 드러났다. 화천대유 비리 실체적 진실 규명하기 위해 국회가 나서야 한다 국민의힘에 곧바로 특검논의 착수하자고 제안한다"며 이같이 밝혔다.

화천대유는 비리·특혜 의혹이 제기된 성남 대장동 개발 사업의 자산관리사로 김만배 씨가 대주주다.

우 본부장은 국민의힘이 배포한 한장짜리 녹취록의 위, 아래 문단에 양승태 전 대법원장이 등장한다면서도 "판사들이 윤석열 국민의힘 후보에 영장을 치면 윤 후보는 죽는다는 이야기가 나온다. 판사들이 자기가 싫어하는 사람은 죄가 없어도 영장을 치냐. 최가 있어서 영장 들어오면 죽는다 하는 것 아니냐"고 반박했다.

앞서 윤석열 국민의힘 대선후보 측은 우 본부장의 기자회견에 앞서 우 본부장이 윤 후보에게 대장동 비리 의혹을 덮어씌우기 위해 '정영학 녹취록'을 고의로 왜곡했다고 주장했다.

국민의힘 측이 공개한 해당 녹취록에 따르면 김만배씨는 해당 발언에 앞서 "양승태 대법원장님은 되게 좋으신 분"이라고 먼저 언급하며 "윤석열은 대법원장님 저거 회복하지 않는 한 윤석열은 법조에서, 윤석열 영장 들어오면 윤석열은 죽어"라고 말한다.

이에 대해 국민의힘 측은 "윤 후보가 죽는다는 뜻에 대해 윤 후보가 사법농단 수사로 인해 양승태 사법부 판사들에게 미운털이 박혔기 때문에 영장이 법원으로 청구되면 판사들에게 죽는다'는 것이 위 발언의 진짜 의미"라고 반박했다.

우 본부장은 국민의힘 해석에 대해서도 "윤 후보 이야기 하다가 갑자기 '되게 좋은 분이야' 하는 게 어떻게 양승태 전 대법원장으로 해석하는 것이 가능한지 어이없다"며 "저를 조작범으로 몰며 억지쓰는 것은 국민을 우롱하는 처사다. 이것은 전체 전문이 공개됐기 때문에 국민들이 판단할 것"이라고 말했다.

그는 이어 "어제 티비 토론에서 우리 후보(이 후보)가 윤 후보 페이스북에 '대장동 그분'은 이재명이라 쓴 것 사과하라 요청했는데 이분이 거부했다. 일간지 보도로 봐도 녹취록의 대장동 그분은 이 후보 아닌 게 명명백백 밝혀졌다"며 "그럼에도 토론에서 그 사실 부인하고 여전히 덮어 씌우기에 일관하는 모습에 국민들 분노할 것"이라고 대국민 사과를 할 것을 촉구했다.

또한 우 본부장은 "특검 합의를 통해 부산저축은행 사건 부실 수사(의혹)부터 화천대유까지 철저한 진상규명에 착수하자"면서 "그 실체는 국민대표인 국회가 앞장서서 밝혀야 한다"고 주장했다.

