하이브, 2021년 영업익 1903억원…전년比 31%↑

하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 273,500 전일대비 2,000 등락률 -0.73% 거래량 543,089 전일가 275,500 2022.02.22 15:30 장마감 관련기사 [아시아초대석] 금융사 지분 매입·엔터기업과 맞손…업비트의 광폭행보[아시아초대석] 이석우 두나무 대표 "숙원인 해외 진출, 올해가 원년"[클릭 e종목] "하이브, 상반기 위버스·브이라이브 통합 예정" close 는 지난해 연결재무제표 기준 영업이익이 1903억원으로 전년동기대비 30.8% 늘었다고 22일 공시했다.

같은기간 매출액은 1조2577억원, 순이익은 1410억원으로 각각 58%, 62% 증가했다.

지난해 4분기 기준으로는 영업이익은 739억원으로 전년동기대비 36.8% 늘었다.

매출액과 순이익은 4598억원, 538억원으로 같은기간 각각 48%, 106.2% 증가했다.

