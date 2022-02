에이피알지, 코로나19 치료제 임상 2a상 신청

[아시아경제 박형수 기자] 감염병 치료제 개발업체 에이피알지는 경구용 코로나19 치료제 ‘APRG64’의 국내 제2a상 임상시험계획승인(IND)을 식품의약품안전처에 신청했다고 22일 밝혔다.

경증 및 중등증 코로나19 환자 90명을 대상으로 진행한다. 중증 진행률과 사망률 감소를 목표로 ‘APRG64’의 탐색적 유효성을 검증한다.

후보물질인 ‘APRG64’는 용아초(선학초) 및 오배자 추출 혼합물로 경희대 바이오메디컬연구센터와 공동으로 연구해 개발했다. 바이러스의 세포 내 침투와 복제 억제 및 면역 개선 효과를 기대하고 있다.

에이피알지는 최근 인도에서 동일한 적응증으로 아유르베다(천연물 의약품) 임상 2상을 승인받았다. 경기도 여주시 일원에 약 10만㎡(약 3만 평) 규모의 용아초 재배단지 임대 계약을 완료하고 종자 발아와 조직 배양을 통한 묘종을 생산하고 있다.

용아초는 주로 중국에서 수입했으나 에이피알지는 임상을 계기로 경희대 이찬희 교수연구팀(식물분자생물학) 및 서울시립대 김선형 교수 연구팀(식물유전공학)과 공동으로 약용작물 스마트팜을 구축해 이를 국산화하기로 했다. 올 하반기부터 양질의 치료제 원료를 생산할 것으로 기대했다.

최순호 에이피알지 대표는 "연내에 2b/3상 임상을 추진하는 것이 목표"라며 "임상시험 이후 본격적인 사업화를 위해 ‘APRG64’의 원료 재배단지를 조성하고 있다"고 설명했다.

최순호 대표는 최근 연구개발 부문 강화를 위해 연구소장에서 대표로 승진했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr