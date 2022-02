검찰총장 '눈과 귀' 역할 해온 대검 수사정보담당관실, 정보관리담당관실로 개편

[아시아경제 김형민 기자] 검찰총장의 눈과 귀 역할을 해온 대검찰청 수사정보담당관실(수정관실)이 '정보관리담당관실'로 개편된다.

행정안전부는 22일 이 내용이 담긴 '검찰청 사무기구에 관한 규정' 일부개정령안을 23일까지 입법예고한다고 밝혔다.

정부는 그간 수정관실이 담당해왔던 수사정보 수집·관리·분석 및 검증·평가 기능을 조정하기 위해 이같은 개정안을 내놨다고 설명했다.

수정관실은 1999년 대검에 설치된 범죄정보기획관실로 시작돼 최근까지 전국 일선 검찰청의 수사정보 등을 수집하고 정리해 검찰총장의 수사지휘 결정을 지원하는 역할을 해왔다. 검찰총장의 눈과 귀 역할을 한다는 평가도 이 때문에 나왔다.

문재인 정부는 그간 검찰개혁 정책의 일환으로 대검의 정보 수집 기능을 축소해 온 가운데 수정관실도 개편을 피할 수 없었다. 2017년에는 문무일 검찰총장 취임 후 범죄정보기획관실 개편 작업에 들어가 2018년 초 '수사정보정책관실'로 명칭을 바꿨다. 2020년 9월에는 차장검사급이 보임되던 수사정보정책관실을 폐지하고, 부장검사급 2명이 있던 산하 수사정보담당관도 1개로 줄였다.

수정관실은 이후 윤석열 검찰총장 재직 시기 판사 사찰 논란, 고발사주 의혹 등이 불거지면서 폐지론이 제기되기도 했다. 이 가운데 박범계 법무부 장관이 수정관실 폐지 입장을 밝히기도 했다.다. 그는 지난해 말 언론 인터뷰에서 "방향은 수사 정보 수집과 검증 기능을 분리하는 것"이라며 "수정관실 근거 규정을 일체 실효화하고 새로운 규정 등을 만들어 재설계하겠다. 대검과 큰 이견이 없어 조만간 발표할 예정"이라고 말했다.

