서울대 지주사 1호 벤처 에스엠디솔루션, 구강세정기 '코모랄' 출시

2월 B2B 판매, 4월 일반 소비자 판매 시작

[아시아경제 황윤주 기자] 서울대학교 기술지주 자회사인 벤처기업 ㈜에스엠디솔루션이 자체 연구한 기술로 개발한 구강세정기를 선보인다.

에스엠디솔루션은 신개념 구강세정기 ‘코모랄(COMORAL)’을 판매한다고 22일 밝혔다.

코모랄은 시간과 장소, 공간의 제약 없이 구강관리 효과를 제공하는 것이 가장 큰 강점이다. 핵심기술은 마우스피스 형태의 '워터렛(WATERET)'이다. 입안에 물고있으면 60개 물줄기가 상하 전후 네 방향으로 동시에 분사되어 윗니와 아랫니, 치아의 안쪽과 바깥쪽을 한 번에 세정하게 된다. 워터렛을 입안에 물고 있는 것만으로도 1분 내에 구강 전체의 이물질과 치면세균막(플라그)이 제거되기 때문에 세밀한 손동작이 어려운 사람도 사용할 수 있다. 코모랄은 일반적으로 양치질을 먼저 실시한 이후 사용하면 효과가 더욱 좋다.

코모랄은 ▲치주 질환 및 충치 환자 ▲세심한 구강관리가 필요한 교정 치료 및 임플란트 시술 환자 ▲꼼꼼한 양치가 어려운 노인, 신체취약자, 와상환자 등 구강관리를 희망하는 사람들이 사용하기 적합하다.

코모랄은 세계 최대 정보기술·가전 전시회 'CES 2020'에서 헬스·웰니스 부문 '혁신상'을 수상했다. 같은 해에는 ‘구강세정용 마우스피스 설계 및 분사 제어 기술’로 '신기술인증(NET)'을 획득하기도 했다. 신기술인증은 산업통상자원부에서 부여하는 인증으로, 2년 이내 상용화가 되어 기존 제품의 성능을 현저히 개선할 수 있는 신기술을 대상으로 한다.

곽수정 에스엠디솔루션 기획이사는 "치주 질환을 유발하는 세균이 혈류를 타고 온몸으로 퍼져 심혈관질환, 당뇨병, 치매 등 전신질환을 일으키는 원인이 될 수 있음에도 불구하고 구강관리를 소홀히 여기는 경우가 많다"며 "코모랄은 2월 중 B2B 판매를 시작하고, 일반 소비자 대상 판매는 오는 4월 개시할 계획"이라고 밝혔다.

한편 ㈜에스엠디솔루션은 서울대학교치과병원 치과마취과 김현정 교수(마취통증의학과 전문의)가 창업한 메디컬 서비스디자인 벤처기업으로, 2016년 설립된 서울대학교 기술지주 자회사다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr