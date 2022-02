전경련 “원화 기축통화 되도 무분별한 국채 발행 안돼"

여야 대선후보 '국채 논쟁' 해명

[아시아경제 김진호 기자] 전국경제인연합회는 22일 원화가 기축통화에 편입된다고 해도 경제 펀더멘털 유지는 매우 중요한 사안이라고 밝혔다.

전경련 이날 보도 참고자료 배포를 통해 전날 대선 후보 토론회에서 논란이 됐던 이른바 ‘국채 논쟁’에 대해 해명했다.

전날 이재명 더불어민주당 대선 후보는 윤석열 국민의힘 대선 후보, 안철수 국민의당 대선 후보와 원화의 기축통화 편입 가능성을 놓고 논쟁을 벌였다. 이 후보는 “우리도 기축통화국 편입 가능성이 높다”며 국채 발행 여력이 더 있다고 주장한 반면 윤 후보와 안 후보는 이같은 주장에 의문을 표하면서 국채 남발에 강한 우려를 표했다.

이 후보가 언급한 기축통화국 편입 가능성은 전경련이 지난 13일 배포한 보도자료에 나오는 내용을 인용한 것으로 알려졌다.

당시 전경련은 국제통화기금(IMF) 집행이사회가 올해 검토하는 특별인출권(SDR) 통화바스켓을 구성하는 통화 중 하나로 원화가 편입될 수 있다고 했다. SDR은 IMF 회원국들이 외환위기에 처할 때 별다른 담보 없이 인출할 수 있는 권리로, 현재는 미국 달러화, 유로존 유로화, 일본 엔화, 영국 파운드화, 중국 위안화 등 총 5개 통화로 구성돼 있다.

유력 대선 후보들의 논쟁과 관련해 전경련은 이날 보도 참고자료를 통해 “원화가 SDR에 편입된다고 해도 국가재정건전성 문제는 경제안전성 측면에서 매우 중요한 사안”이라며 “편입됐다고 원화베이스 국채 수요가 바로 증가하지는 않는다”고 지적했다.

이어 “국제적으로 안전자산으로 인식돼야만 국제 지급 및 결제 기능을 갖춘 기축통화가 될 수 있기 때문에 경제 펀더멘털 유지는 매우 중요하다”고 덧붙였다.

이는 이 후보가 원화의 기축통화 편입으로 국채를 더 발행할 여력이 된다는 점을 강조한 것이 무리가 있다는 설명이다. 한국경제에 긍정적 영향을 미치는 방향에서 원화의 기축통화 도입이 필요하다는 보고서 내용이 결국 이 후보에 의해 일부 왜곡됐다는 지적인 셈이다.

